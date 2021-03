Volley femminile, Champions League: finisce il sogno di Busto Arsizio. Il VakifBank in finale contro Conegliano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Busto Arsizio non riesce a completare l’impresa, la qualificazione alla finale della Champions League 2021 di Volley femminile rimane un sogno. Le Farfalle, che erano riuscite a sconfiggere il VakifBank Instabul al tie-break nella semifinale d’andata, sono crollate tra le mura amiche della E-Work Arena. La corazzata turca, allenata da coach Giovanni Guidetti, si è imposta con un secco 3-0 (25-13; 25-15; 25-15) e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo della massima competizione europea. Busto Arsizio conclude la sua avventura tra gli applausi, dopo essere stata protagonista di un cammino decisamente più lungo del previsto. Il VakifBank Istanbul prenota ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021)non riesce a completare l’impresa, la qualificazione alladella2021 dirimane un. Le Farfalle, che erano riuscite a sconfiggere ilInstabul al tie-break nella semid’andata, sono crollate tra le mura amiche della E-Work Arena. La corazzata turca, allenata da coach Giovanni Guidetti, si è imposta con un secco 3-0 (25-13; 25-15; 25-15) e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo della massima competizione europea.conclude la sua avventura tra gli applausi, dopo essere stata protagonista di un cammino decisamente più lungo del previsto. IlIstanbul prenota ...

Advertising

sportface2016 : #volley #CLVolleyW Champions League 2021, #BustoArsizio crolla contro il #Vakifbank e si ferma in semifinale: la… - SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE, BUSTO ARSIZIO ELIMINATA IL VAKIFBANK ISTANBUL VINCE 3-0 E VA IN FINALE #SkySport #Volley - Campioni_cn : Volley femminile A1: finisce l'avventura playoff della Bosca S.Bernardo Cuneo, Perugia espugna in tre set il Pala U… - sportface2016 : #volley #Playoff #SerieA1Femminile 2021, #Scandicci batte #Bergamo 3-0 e vola ai quarti: la cronaca del match - sportface2016 : #Volley femminile, #Perugia regola #Cuneo e vola ai quarti di finale dei #playoff di #SerieA1 2021 -