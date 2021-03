Volley, Champions League: Trento imperiale, respinge la rimonta di Perugia e vola in Finale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Trento non trema di fronte al tentativo di rimonta di Perugia, va sotto 0-2 e 15-18 al PalaBarton, ma risorge nel momento più difficile, vince due set e si qualifica alla Finale della Champions League 2021 di Volley maschile. I dolomitici avevano vinto la semiFinale d’andata per 3-0, oggi avevano bisogno di imporsi in due parziali per accedere all’atto conclusivo della massima competizione europea e ci sono riusciti grazie a una rimonta imperiale. I Block Devils si arenano a un passo dal golden set di spareggio e ancora una volta si vedono sfumare la possibilità di battagliare per la conquista del trofeo più ambito. Trento fa festa in trasferta, battendo una corazzata costruita per alzare al cielo la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021)non trema di fronte al tentativo didi, va sotto 0-2 e 15-18 al PalaBarton, ma risorge nel momento più difficile, vince due set e si qualifica alladella2021 dimaschile. I dolomitici avevano vinto la semid’andata per 3-0, oggi avevano bisogno di imporsi in due parziali per accedere all’atto conclusivo della massima competizione europea e ci sono riusciti grazie a una. I Block Devils si arenano a un passo dal golden set di spareggio e ancora una volta si vedono sfumare la possibilità di battagliare per la conquista del trofeo più ambito.fa festa in trasferta, battendo una corazzata costruita per alzare al cielo la ...

