Volkswagen motori termici addio | da oggi solo vetture elettriche

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 marzo 2021)lascia ufficialmente i, e si dedica alla produzione di auto totalmente. La casa automobilistica tedesca ha annunciato la notizia come parte del progetto Accelerate, ideato proprio per dare una svolta verso l’elettrico. Il CEO Ralf Brandstaetter ha precisato che la casa utilizzerà i proventi derivanti dalla vendita di veicoli a combustione per finanziare la sua spinta elettrica.e i, una storia con un lieto fine Laè una casa automobilistica tedesca con sede a Wolfsburg, tra le più importanti del panoramastico. Nata negli anni Trenta per volere di Adolf Hitler, la sua produzione era destinata al popolo, alle classi meno abbienti. Economica e semplice, ...