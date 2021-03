"Voglio abbandonare gli studi": la lettera che tutti devono leggere (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ignazio Riccio In questi mesi il caos è regnato sovrano in regione, con il governatore Vincenzo De Luca fermo sulla sua posizione estrema, nonostante la guerra dei ricorsi al Tar da parte dei familiari degli studenti La Regione Campania ha raggiunto un primato poco invidiabile: meno di due mesi di lezioni in presenza in un anno di pandemia da Covid-19. Tra annunci e dietrofront, scuole materne chiuse e poi riaperte dopo la protesta di genitori e insegnanti, università con i portoni sbarrati, anzi no, aperte solo per le matricole, scuole elementari prima oggetto di un annuncio di apertura e poi finite in due righe d'ordinanza, si è assistito a un disastro annunciato. Insegnanti, dirigenti scolastici, genitori, addetti alle pulizie, costretti a rincorrere annunci e notizie, dai giornali a WhatsApp, da Facebook al sito della Regione, per capire cosa sarebbe accaduto il ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ignazio Riccio In questi mesi il caos è regnato sovrano in regione, con il governatore Vincenzo De Luca fermo sulla sua posizione estrema, nonostante la guerra dei ricorsi al Tar da parte dei familiari degli studenti La Regione Campania ha raggiunto un primato poco invidiabile: meno di due mesi di lezioni in presenza in un anno di pandemia da Covid-19. Tra annunci e dietrofront, scuole materne chiuse e poi riaperte dopo la protesta di genitori e insegnanti, università con i portoni sbarrati, anzi no, aperte solo per le matricole, scuole elementari prima oggetto di un annuncio di apertura e poi finite in due righe d'ordinanza, si è assistito a un disastro annunciato. Insegnanti, dirigenti scolastici, genitori, addetti alle pulizie, costretti a rincorrere annunci e notizie, dai giornali a WhatsApp, da Facebook al sito della Regione, per capire cosa sarebbe accaduto il ...

