Vittorio Sgarbi shock alla Camera: “Ho il cancro, posso togliere la mascherina?” (VIDEO) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Vittorio Sgarbi shock alla Camera. Il critico d’arte e parlamentare ha preso la parola chiedendo al presidente di poter togliere la mascherina. Questi i motivi addotti che hanno scioccato l’aula: “Ho avuto il Covid a dicembre, dunque ho gli anticorpi. Successivamente ho scoperto da nuove analisi di essere affetto da cancro. posso togliere la mascherina?”. Richiesta non accolta, in alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021). Il critico d’arte e parlamentare ha preso la parola chiedendo al presidente di poterla. Questi i motivi addotti che hanno scioccato l’aula: “Ho avuto il Covid a dicembre, dunque ho gli anticorpi. Successivamente ho scoperto da nuove analisi di essere affetto dala?”. Richiesta non accolta, in alto il. SportFace.

Advertising

LegaSalvini : Vittorio Sgarbi: “Raggi, Letta, Zingaretti, Grillo, Bersani, Di Maio... Nessuno di loro si occupa dell’Italia e deg… - man_gregor : RT @assurdistan: I migliori auguri di pronta guarigione a Vittorio Sgarbi, passato dal negazionismo del Covid ad annunciare ai media la pro… - FcaPitti : RT @Libero_official: 'Malato di #cancro e immune al #Covid, posso non mettere la #mascherina?'. Vittorio #Sgarbi, richiesta respinta alla #… - IacobellisT : DIEGO FUSARO: Vittorio Sgarbi in aula, +ho il cancro, lasciatemi parlare senza mascherina+' - IacobellisT : DIEGO FUSARO: Vittorio Sgarbi in aula, +ho il cancro, lasciatemi parlare senza mascherina+' -