Vittoria Lucia Ferragni | la baby-modella di mamma Chiara

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Chi alla notizia della nascita della piccola Vittoria si è precipitato sul sito Chiara Ferragni Collection per comprare la cuffietta indossata dalla neonata figlia dell’imprenditrice digitale e di Fedez ha trovato lo shop chiuso. «Coming soon» si legge a ogni tentativo di aggiungere al carrello una delle quattro tutine che fanno bella mostra di sé alla voce «New Born» del menù laterale. Stesso discorso per il berretto 100% cotone con il logo occhiuto simbolo del brand lanciato nel 2013 dal celebre personaggio che vanta solo sul suo account di Instagram 23 milioni di follower meno qualche spiccio. Un assaggio dei pezzi che abbiamo visto e probabilmente vedremo indosso all’ultima arrivata di casa Ferragnez ha fatto capolino in un post datato 8 febbraio: sulla cuffietta e la copertina possiamo mettere la spunta mentre si attende la comparsa del bavaglino coordinato. In un breve video di quello stesso giorno, Chiara Ferragni infila tra i commenti una risposta attesa: la nuova collezione kids e babies di cui mostra un assaggio sarà in vendita nei negozi e online da maggio.