orizzontescuola : Vincolo quinquennale, non siamo cittadini di Serie B. La nostra salute psicofisica vale. Lettera - TecnicaScuola : Decreto Sostegni, Serafini (Snals): fare di più su organici e sospendere vincolo quinquennale --… - TecnicaScuola : Vincolo quinquennale: va eliminato con la conversione in legge del Decreto Sostegni -- - orizzontescuola : Decreto Sostegni, Snals: sospendere vincolo quinquennale, prorogare contratti Covid e organici stabili - PacificoTweet : Vincolo quinquennale, crescono proteste e indignazione. #Anief: 'Cancellare la norma' - Orizzonte Scuola Notizie… -

... o ad altri soggetti, anche prima del decorso del termineche altrimenti farebbe ...di fruire nuovamente dell'agevolazione prima casa anche all'ex coniuge che dopo la fine del...Si ricorda che la legge 159/2019 ha imposto retroattivamente talea tutti gli immessi in ...della Legge Sostegni sia per i Docenti sia per i DSGA anch'essi coinvolti nel bloccoMobilità vincolo quinquennale: ecco come stanno realmente le cose. La speranza degli insegnanti è di vederlo abolito quanto prima ...L'intervento della Segretaria Snals Elvira Serafini a commento del Decreto Sostegni. Ecco i temi trattati dalla Segretaria ...