Vigilia di Italia-Irlanda del Nord | la conferenza stampa di Mancini

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Alladidel, match valido per la prima giornata del gruppo B delle qualificazioni ai Mondiali 2022, ha parlato inil tecnico degli azzurri, Robertodidel: cosa ha detto? Prima di immergersi nella fase finale dell’Europeo, l’dovrà pensare alle prime tre gare delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Si inizia domani sera a Parma contro l’dele l’obiettivo per ct azzurro, Roberto, è partire subicon il piede giusto: “Di per sé sarà una cosa molto importante, sarà la prima, la più difficoltosa. Arriva ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vigilia Italia

Calcio News 24

'La squadra non ha fatto come si sperava quest'anno, ma il problema è della Juventus in generale', aggiunge Chiellini in conferenza stampa alladi- Irlanda del Nord, match d'esordio ..."Il problema non è di Pirlo, ma della Juve intera". Così Giorgio Chiellini, alladi- Irlanda del Nord, parla della crisi bianconera. "Sono in nazionale, e non vorrei parlare piu' di tanto della Juve - ha aggiunto il difensore azzurro - . Ci vorrebbe piu' tempo, e ...Domani inizierà il percorso dell’Italia verso il Mondiale del Qatar che si terrà nel 2022. Gli Azzurri cominceranno le loro gare di qualificazione con la sfida all’Irlanda del Nord. Alla vigilia della ...Intervenuto in conferenza stampa presso lo stadio Tardini di Parma, alla vigilia del match contro l'Irlanda del Nord, il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha detto la sua ...