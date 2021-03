VIDEO Della Monica-Guarise undicesimi dopo lo short ai Mondiali 2021: riviviamo il programma (Di giovedì 25 marzo 2021) Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno guadagnato l’undicesima posizione nello short program dei Campionati Mondiali di pattinaggio artistico, competizione in fase di svolgimento presso l’Ericsson Globe Arena di Stoccolma (Svezia). Gli azzurri hanno perso punti preziosi nei due elementi di salto, sbagliando il triplo rittberger lanciato, atterrato con caduta, e ruotando solo doppio il salchow in parallelo; malgrado le sbavature gli atleti di Cristina Mauri sono riusciti a tenere botta eseguendo al meglio le difficoltà d’insieme, come il sollevamento del gruppo tre, la spirale e il triplo twist (livello 4), ricevendo una valutazione complessiva di 59.95 (28.98, 31.97). riviviamo il programma corto di Nicole e Matteo, interpretata sulle musiche di “Let it be” e ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Nicolee Matteohanno guadagnato l’undicesima posizione nelloprogram dei Campionatidi pattinaggio artistico, competizione in fase di svolgimento presso l’Ericsson Globe Arena di Stoccolma (Svezia). Gli azzurri hanno perso punti preziosi nei due elementi di salto, sbagliando il triplo rittberger lanciato, atterrato con caduta, e ruotando solo doppio il salchow in parallelo; malgrado le sbavature gli atleti di Cristina Mauri sono riusciti a tenere botta eseguendo al meglio le difficoltà d’insieme, come il sollevamento del gruppo tre, la spirale e il triplo twist (livello 4), ricevendo una valutazione complessiva di 59.95 (28.98, 31.97).ilcorto di Nicole e Matteo, interpretata sulle musiche di “Let it be” e ...

Advertising

acmilan : #OnThisDay in 1986 ?? 35 years ago, the beginning of a golden era with Silvio Berlusconi ??? 35 anni fa, l'inizio uf… - Costanzo : L’influencer trionfatore dell’ultima edizione del @GrandeFratello @tommaso_zorzi sarà tra gli ospiti della prima pu… - Linkiesta : Il monologo di #Scanzi è un’antologia mitomane della commedia all’italiana. In un fenomenale video da una spa rifi… - Marylu58121349 : RT @AlessandroCere7: Mentono tutti, lo stanno facendo da un anno. Qui inizia a venire fuori. Docteur Kron Bernard : ' La cifra del 110%… - arasa46982051 : RT @MARAZ3LDA: UN TALENTO COSÌ GRANDE NON PUÒ ANDARE SPRECATO ??? Retwitta solo se pensi davvero che il mondo della danza sappia e che le… -