Vertice tra Letta e Conte. Si decide il futuro dell’asse giallorosso. I due ex premier favorevoli all’intesa. Unica strada per battere le Destre

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Parola d’ordine:il centrodestra, lo era per Nicola Zingaretti e lo è anche per Enrico. Con questa premessa è inevitabile la necessità di “comporre una grande alleanza in cui stia il M5s”, imprescindibile quindi l’incontro di oggi fra il neo segretario del Partito democratico e il leader in pectore delMovimento 5 stelle (che a breve dovrebbe cambiare nome e simbolo) Giuseppe. Nonostante la sfida lanciata da Matteo Renzi domenica scorsa dal palco (virtuale)mblea di Italia Viva (“Pronti al confronto coi dem sul riformismo ma scelgano, noi o il M5s”)ha scelto dunque di proseguire nel solco tracciato dal suo predecessore, una “via obbligata per avere un campo che sia effettivamente competitivo con la destra, in grado di guardare al mondo più ...

... sono pienamente consapevole che solo con una sincera collaborazione tra Stato e Regioni, in nome dell'Unità d'Italia, il successo sarà pieno". Nel discorso al Senato sul vertice europeo che inizierà ... ... dopo un lungo periodo, nuovo slancio alle relazioni tra Ue e Usa" ha detto Draghi nelle comunicazioni in Aula al Senato sul prossimo vertice Ue.