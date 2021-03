Ventura: 'Il Napoli ha le potenzialità per entrare in Champions' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Napoli - "Rapporto De Laurentiis - Gattuso ? Difficile poterne parlare. Credo che comunque Gattuso sia stato bravo perché ha ricompattato la squadra e non era facile, c'era un sacco di chiacchiericcio. Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 24 marzo 2021)- "Rapporto De Laurentiis - Gattuso ? Difficile poterne parlare. Credo che comunque Gattuso sia stato bravo perché ha ricompattato la squadra e non era facile, c'era un sacco di chiacchiericcio.

Advertising

sportli26181512 : Ventura: 'Il Napoli ha le potenzialità per entrare in Champions': L'ex Ct: 'Gli azzurri hanno uno degli organici mi… - anteprima24 : ** #Napoli, l'ex Ventura sicuro: 'Squadra forte, ha le potenzialità per centrare la Champions' **… - sportface2016 : #Napoli, senti #Ventura: 'Deve fare la corsa #Champions su se stesso, squadra fortissima' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Ventura: 'Il Napoli può centrare la Champions, Insigne uomo immagine del club' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Ventura: 'Il Napoli può centrare la Champions, Insigne uomo immagine del club' -