Venezia, scoperto uomo senza vita in laguna (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il cadavere di una persona non ancora identificata è stato scoperto a Venezia. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine. Cadavere trovato a Venezia: indagini in corso su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il cadavere di una persona non ancora identificata è stato. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine. Cadavere trovato a: indagini in corso su Notizie.it.

Advertising

Jadran : Ho scoperto che l'intranet dell'ACTV (azienda trasporti di Venezia) si chiama SPRISS. ?????? - alevalsecchi : 'Il sesto comandamento' di Anna-Vera Sullam Venezia, 1940. L'Italia è in guerra e agli ebrei è proibito l'accesso a… - SimonaCroisette : Oggi a lezione del master c’è ospite un regista e niente preparandomi all’intervista e x le domande da fargli ho sc… - cutiekookiejk : Scoperto pochi giorni fa che Namjoon era stato a Venezia lo stesso giorno in cui ero stata io...bene, io non ero an… - fuglymassi : pov: hai scoperto che Venezia si trova al nord e non al sud solo 3 anni fa ed ora sei costretto a seguire un corso… -