Vela | quarta giornata Lanzarote 2021 | Italia supera il Belgio nel 49er maschile

Si è conclusa la quarta giornata di Vela olimpica alla Lanzarote International Regatta 2021, ultima tappa di qualificazione olimpica per le classi 49er, 49er FX e Nacra 17. Tre prove per tutte le classi (con gli skiff maschili e femminili divisi in Gold e Silver e il Nacra 17 sempre in flotta unica), svoltesi con vento più fresco sui 16 nodi sui campi di regata di Playa Blanca. Per quanto riguarda il 49er maschile, si accende la lotta per l'ultimo posto Nazione europeo con l'Italia che supera il Belgio nella classifica provvisoria. L'obiettivo è ora raggiungere l'Irlanda, che però resta lontana: rimangono cinque regate, quattro di Finale (tre giovedì e una venerdì) più la Medal Race

