Vela | Ferrarese Togni risalgono in 12ma posizione Per il pass olimpico c’è bisogno di un’impresa

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Si è appena conclusa la quarta giornata di gare al Lanzarote International Regatta 2021, ultimo evento europeo di qualificazione olimpica per i doppi skiff 49er maschile e 49erFX femminile. Ha preso il via oggi la Gold Fleet in entrambe le categorie con gli equipaggi a caccia dell’unicoancora disponibile. Nella categoria 49er la coppia italiana composta da Simonee Gianmarcorisale in(10-5-16) con 96 punti. Tra le nazioni ancora in corsa per ilper Tokyo 2021 la meglio posizionata è l’Irlanda con l’equipaggio composto da Dickson/Waddilove, attualmente al terzo posto con 58 punti. Gli azzurri avrannodi una vera e propria impresa per recuperare i 38 punti che li distanziano dal sogno a cinque ...

DICHIARAZIONI Simone: "Sono regate molto variabili, abbiamo avuto un po' tutti i venti, ...in tre italiani in Gold e questo è un punto di forza per la Finale." 49er FX FEMMINILE " La......//www.lanzarotewinterseries.com/international/resultados.php LA SQUADRA DELLAITALIANA A ... Uberto Crivelli (Marina Militare) e Leonardo Chistè (YC Punta Ala) Simone(CV Bari), Gianmarco ...VELA OLIMPICA; ULTIMA QUALIFICA OLIMPICA PER LE CLASSI SKIFF 49er MASCHILE E FX FEMMINILE Lanzarote Day 2: nel 49er maschile dagli azzurri segnali di ripresa. Simone Ferrarese e G ...Terzo giorno della Lanzarote International Regatta, ultima tappa di Qualifica Olimpica per nazione per le classi 49er, 49er FX e Nacra 17. E’ il giorno delle prime sentenze, e per la vela azzurra non ...