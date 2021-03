Vasto | malore mentre fa la spesa | Anna muore a 29 anni e lascia tre bimbi piccoli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vasto malore

Vasto Web

Sgomento e dolore aper la scomparsa questa sera di Anna Zinni di 29 anni . La ragazza è morta per unimprovviso , i s occorsi si sono rivelati vani . La giovane donna è morta al pronto soccorso del 'San Pio'...Articolo riservato agli abbonatiLacrime e dolore a Vasto, in Abruzzo, per la morte di Anna Zinni, la giovane madre di tre bimbi che ha perso la vita ieri sera dopo un malore ...Tragedia a Vasto. Una giovane mamma di 29 anni accusa un malore e muore improvvisamente. Ora è giallo sulle cause della sua morte ...