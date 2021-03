Vallo di Lauro | scarichi illegali | sequestrato impianti di cremazione

Advertising

puntomagazine : Sequestrato impianto di cremazione a Vallo di Lauro - @_Carabinieri_ #vallodilauro #news #newsCampania - ptvtelenostra : VALLO LAURO, ILLECITA GESTIONE DEI RIFIUTI E SCARICHI ABUSIVI: SEQUESTRATO FORNO DI CREMAZIONE -… - irpiniatimes1 : Vallo di Lauro. Sequestro preventivo impianto di cremazione - ilCiriaco : #Irpinia Sigilli all’impianto crematorio del Vallo di Lauro: operazione dei Noe - canale58 : Cronaca - Vallo di Lauro, i Carabinieri sequestrano un impianto di cremazione -

Ultime Notizie dalla rete : Vallo Lauro

presso il Tribunale di Avellino, di un impianto di cremazione nel comune didi. Le attività investigative hanno avuto inizio lo scorso mese di novembre in seguito a numerose segnalazioni ...presso il Tribunale di Avellino, di un impianto di cremazione nel comune didi(Av). Le attività investigative hanno avuto inizio lo scorso mese di novembre in seguito a numerose ...Le attività investigative hanno avuto inizio lo scorso mese di novembre in seguito a numerose segnalazioni riguardanti le immissioni nell’aria di fumi intensi di colore scuro provenienti dall’impianto ...I Carabinieri del Noe di Salerno hanno sequestrato su disposizione della Procura di Avellino un forno di cremazione in un comune del Vallo di Lauro. Deferito il proprietario per illecita gestione di ...