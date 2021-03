Vaccino Takis, come candidarsi per partecipare come volontari alla sperimentazione del Pascale (Di mercoledì 24 marzo 2021) 'Nel caso Lei fosse interessato a candidarsi può inviare la sua candidatura alla seguente email: covid.evax@istitutotumori.na.it riportando i propri contatti personali'. Leggi su napolitoday (Di mercoledì 24 marzo 2021) 'Nel caso Lei fosse interessato apuò inviare la sua candidaturaseguente email: covid.evax@istitutotumori.na.it riportando i propri contatti personali'.

Advertising

tutto1altro : RT @NapoliToday: #Cronaca Vaccino Takis, come candidarsi per partecipare come volontari alla sperimentazione del Pascale - flowofhappyness : A Napoli c'è la possibilità di candidarsi volontariamente per inoculazione nuovo vaccino Takis - laGigogin : RT @NapoliToday: #Cronaca Vaccino Takis, come candidarsi per partecipare come volontari alla sperimentazione del Pascale - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Il dott. Ascierto annuncia: 'Iniziata la sperimentazione di fase 1 del vaccino Takis, presso il Pascale di Napo… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Il dott. Ascierto annuncia: 'Iniziata la sperimentazione di fase 1 del vaccino Takis, presso il Pascale di Napo… -