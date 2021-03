Vaccino | obiettivo 672 somministrazioni al giorno in ogni punto vaccinale | le linee guida del governo

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Cambio di passo nella campagna: nel documento che starà per essere inviato alle Regioni ci sono nuove istruzioni per raggiungere standard omogenei su tutto il territorio nazionale...

...immediatamente disporre di dati e notizie "sulle caratteristiche di ogni tipologia di, ... Ma la messa a disposizione di una struttura di supporto nazionale ha pure l'di rendere le ...L': "Espanderne la distribuzione a tutti i nostri cittadini'. Lo si legge in un comunicato ...e del governo di Boris Johnson diffuso a Londra ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - QUANDO MI?...In Brasile è ancora strage: altri 3.251 morti. Scoperta in India una nuova variante. Cuba: entro maggio tutti vaccinati a L'Avana. Francia: ricoverata la ministra Bachelot. Austria, lockdown localizza ...Scongiurata (per ora) la crisi con il Regno Unito: impegno per «condividere» le forniture disponibili. Giovedì pomeriggio il Consiglio europeo in formato video con l’intervento del presidente degli St ...