Vaccino nel Lazio, da sabato a mezzanotte aperte prenotazione per chi ha 68 - 69 anni (Di mercoledì 24 marzo 2021) 'Venerdì notte apriremo le prenotazioni alla fascia di età 69 - 68 anni'. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Nel dettaglio le prenotazioni per le persone ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 marzo 2021) 'Venerdì notte apriremo le prenotazioni alla fascia di età 69 - 68'. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato. Nel dettaglio le prenotazioni per le persone ...

Ettore_Rosato : Più di 8 mln le dosi di #vaccino somministrate ad oggi nel nostro Paese. Il Piano vaccinale prosegue non spedito co… - nzingaretti : Da oggi nel Lazio il vaccino anti Covid si prenota anche sull’app #SaluteLazio. Innoviamo per sconfiggere il virus… - fattoquotidiano : UN VACCINO IN PILLOLA Lo studio di fase 1 inizierà nel secondo trimestre di quest'anno - TeoloMassimo : RT @CBugliano: ?? ARRIVATO CON 63 ANNI DI RITARDO PRENOTAZIONE VACCINO CONTRO LA POLIOMIELITE Stamani il postino ha portato la prenotazione… - al_mantellini : @LegaSalvini COGLIONI BUFFONI.....il suocero e'morto nel 2020, suocera gia' vaccinata. Morra li per aiutare noi POP… -