Vaccino covid | il governo monitora e soccorre le Regioni in ritardo

(Di mercoledì 24 marzo 2021) L’esecutivo pronto a mettere in campo una valutazione dell'andamento della campagna di somministrazione per intervenire qualora non venissero rispettate le priorità indicate dal piano nazionale

Advertising

Agenzia_Ansa : Niente stipendio senza il vaccino anti-Covid. Questa la decisione di un giudice di Belluno. Dieci operatori di una… - lucianonobili : Andrea #Scanzi. Un anno fa negazionista del Covid, un anno dopo furbetto del #vaccino, che salta la fila. Mille scu… - Agenzia_Ansa : Covid: Niente stipendio senza il vaccino, decisione di un giudice - Veneto - - LorenziAndrea2 : RT @MarvelFansIT: ??METTIAMOCI STE #MASCHERINE E FACCIAMO STO #VACCINO PERCHÈ ABBIAMO UN BEL PO' DI COSE DA VEDERE AL CINEMA... TIPO #BLACKW… - lautard65 : RT @SergioSierra67: Coronavirus, Pfizer oltre il vaccino: 'Pillola a uso orale', un'arma sconvolgente contro il Covid e non solo https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino covid

...delle esportazioni di vaccini anti -. Mentre alcuni grandi Stati, inclusa l'Italia che per prima, e finora unica, ha chiesto e ottenuto di bloccare l'esportazione di 250mila fiale di...... Regno Unito più veloce dell'Europa - Se chi parte bene è a metà dell'opera, il Regno Unito ha vinto la gara come primo paese al mondo ad approvare in emergenza ilanti- 19 agli inizi ...Covid, vaccini, ma anche il rapporto con gli Usa, la situazione nel Mediterraneo orientale e la Turchia, le relazioni con la Russia e il ruolo internazionale ...In Italia gli over 70 sono il 20% della popolazione, ma rappresentano il 90% dei decessi per Covid. I più danneggiati dalle chiusure sono gli universitari ...