Vaccino Covid, Curcio: «Si cambia, il criterio sarà solo quello dell'età. E in ogni città ci sarà un hotspot»

Il capo della Protezione civile: «Nessuno deve saltare la fila. Le Regioni devono seguire la regola della fascia d'età»

Curcio dice che ora con i vaccini si dovrà procedere solo per fasce d'età ... parla per la prima volta al Corriere della missione anti Covid - 19. "Le mancate consegne hanno ... ma io non credo proprio che la maggior parte delle persone stia rifiutando il vaccino. È la nostra ...

