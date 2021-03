Vaccino Astrazeneca, un italiano su tre pronto a rifiutarlo (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un italiano su tre, dopo la sospensione dei giorni scorsi, sarebbe pronto a rifiutare la vaccinazione con Astrazeneca. E’ quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research.La campagna di vaccinazione, nei giorni scorsi, ha subito un rallentamento a causa della momentanea sospensione delle somministrazioni di Astrazeneca. Seppur quasi la metà degliitaliani (45,8%) conferma la fiducia nei vaccini e li considera il miglior modo per sconfiggere il virus, il caso ha però fatto emergere alcune perplessità tra la popolazione. Innanzitutto, la maggioranza assoluta del campione ritiene che questo caso è sostenuto da un conflitto tra le multinazionali del farmaco. I dubbi sulla sicurezza del Vaccino Astrazeneca, però, restano: un italiano su 3, infatti, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Unsu tre, dopo la sospensione dei giorni scorsi, sarebbea rifiutare la vaccinazione con. E’ quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research.La campagna di vaccinazione, nei giorni scorsi, ha subito un rallentamento a causa della momentanea sospensione delle somministrazioni di. Seppur quasi la metà degliitaliani (45,8%) conferma la fiducia nei vaccini e li considera il miglior modo per sconfiggere il virus, il caso ha però fatto emergere alcune perplessità tra la popolazione. Innanzitutto, la maggioranza assoluta del campione ritiene che questo caso è sostenuto da un conflitto tra le multinazionali del farmaco. I dubbi sulla sicurezza del, però, restano: unsu 3, infatti, ...

