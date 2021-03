Vaccino AstraZeneca: sperimentazione in USA ha dato risultati positivi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Negli Stati Uniti è giunta al termine la fase di sperimentazione sul Vaccino Oxford-AstraZeneca. I risultati sono stati positivi e hanno dimostrato che il Vaccino è sicuro ed efficace. Stando a quanto riportato dalla BBC, il siero è risultato efficace al 79% nel bloccare i sintomi del Covid-19 e nel 100% dei casi ha impedito che i soggetti si ammalassero in modo grave. La sperimentazione è stata fatta su 32 mila persone volontarie e in nessun caso è stato riscontrato il problema di coaguli nel sangue. I risultati ottenuti verranno presentati alla FDA per ottenere l'autorizzazione all'impiego del Vaccino AstraZeneca nella campagna vaccinale in USA. Covid USA: sperimentazione ha dimostrato che il ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 24 marzo 2021) Negli Stati Uniti è giunta al termine la fase disulOxford-. Isono statie hanno dimostrato che ilè sicuro ed efficace. Stando a quanto riportato dalla BBC, il siero è risultato efficace al 79% nel bloccare i sintomi del Covid-19 e nel 100% dei casi ha impedito che i soggetti si ammalassero in modo grave. Laè stata fatta su 32 mila persone volontarie e in nessun caso è stato riscontrato il problema di coaguli nel sangue. Iottenuti verranno presentati alla FDA per ottenere l'autorizzazione all'impiego delnella campagna vaccinale in USA. Covid USA:ha dimostrato che il ...

