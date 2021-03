Vaccino Astrazeneca, ispezione del Nas nello stabilimento di Anagni: “Dosi destinate per la maggior parte al mercato europeo” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono destinate “per la maggior parte al mercato europeo” le 29.294.700 Dosi di Vaccino Astrazeneca custodite nello stabilimento della Catalent di Anagni, in provincia di Frosinone, diventate un caso per i sospetti dell’Ue – da settimane impegnata in un braccio di ferro con la società anglo svedese – che le fiale finissero fuori dai confini europei. L’ispezione da parte dei carabinieri del Nas al momento sembra aver dato esito negativo rispetto a dubbi sulla destinazione delle Dosi. “Abbiamo riscontrato che è tutto regolare in merito allo stato di conservazione dei prodotti” dice all’AdnKronos il tenente colonnello Katja Carboni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono“per laal” le 29.294.700dicustoditedella Catalent di, in provincia di Frosinone, diventate un caso per i sospetti dell’Ue – da settimane impegnata in un braccio di ferro con la società anglo svedese – che le fiale finissero fuori dai confini europei. L’dadei carabinieri del Nas al momento sembra aver dato esito negativo rispetto a dubbi sulla destinazione delle. “Abbiamo riscontrato che è tutto regolare in merito allo stato di conservazione dei prodotti” dice all’AdnKronos il tenente colonKatja Carboni, ...

