Vaccino AstraZeneca | cosa ci fanno 29 milioni di dosi destinate al Belgio ad Anagni?

Roma, 24 mar – Quasi 29 milioni di dosi di Vaccino AstraZeneca sono state trovate in uno stabilimento in Italia, ad Anagni, durante il fine settimana. Il tutto è iniziato da una segnalazione della Commissione europe, che aveva chiesto a Draghi di verificare alcuni lotti che risultavano in Italia. Speranza invia i Nas. Vaccino AstraZeneca, 29 milioni di dosi ad Anagni Il ministro della Salute ha inviato un'ispezione, tenutasi tra sabato e domenicaad opera dei Nas, presso uno stabilimento di produzione ad Anagni (Roma). Draghi ha informato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale ha inviato un'ispezione, che si è tenuta tra sabato e domenica ad opera dei Nas.

