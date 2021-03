Vaccino anti Covid, in Campania prima dose a 210 mila over 80. Finora 700 mila iniezioni (88,4%) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono circa 210 mila gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose di Vaccino in Campania, circa 75 mila quelli ai quali e’ stato somministrato anche il richiamo. I dati forniti dall’Unita’ di crisi regionale e aggiornati a ieri sera certificano una percentuale di 57% di ultraottantenni vaccinati con la prima dose e di 32% con la seconda. Nella fascia di eta’ tra i 70 e i 79 anni sono state somministrate circa 12 mila dosi, con priorità alle fasce più fragili. Si è conclusa, invece, la campagna di vaccinazione tra gli ospiti delle Rsa: entrambe le dosi del siero sono state inoculate a 5.718 persone. Dai dati pubblicati sul report nazionale, aggiornati alle 15,30 di oggi, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono circa 210gli80 che hanno ricevuto ladiin, circa 75quelli ai quali e’ stato somministrato anche il richiamo. I dati forniti dall’Unita’ di crisi regionale e aggiornati a ieri sera certificano una percentuale di 57% di ultraottantenni vaccinati con lae di 32% con la seconda. Nella fascia di eta’ tra i 70 e i 79 anni sono state somministrate circa 12dosi, con priorità alle fasce più fragili. Si è conclusa, invece, la campagna di vaccinazione tra gli ospiti delle Rsa: entrambe le dosi del siero sono state inoculate a 5.718 persone. Dai dati pubblicati sul report nazionale, aggiornati alle 15,30 di oggi, ...

