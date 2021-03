Vaccino anti-Covid | il primo in pillola sta per essere sperimentato sull' uomo

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Un nuovocontro il, in compresse. La novità arriva da Israele, tra i paesi inizialmente più colpiti dalla pandemia e contemporaneamente ilad aver (quasi) raggiunto l'immunità di gregge grazie a una massiccia campagna vaccinale, che potrebbe decisamente accelerare la battaglia contro il. Lo sta studiando Oramed Pharmaceuticals Inc., che ha appena reso noti i risultati su uno studio preclinico sugli animali: risultati più che incoraggi, mostrano che queste pastiglie fanno effetto già dopo una singola dose, e che potrebberoefficaci contro le nuove varidel virus. L'azienda ha infatti spiegato che nei test sugli animali il suoorale ha promosso l'immunità sistemica attraverso la formazione di ...

Un nuovo vaccino contro il covid, in compresse. La novità arriva da Israele, tra i paesi inizialmente più colpiti dalla pandemia e contemporaneamente il primo ad aver (quasi) raggiunto l'immunità di ...