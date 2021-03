Vaccino, 100 anziani convocati e costretti ad attendere per ore. Non era quello il giorno (Di giovedì 25 marzo 2021) Scene surreali a Codogno, città simbolo dell’epidemia di Covid: hanno convocato 100 anziani over 80 per il Vaccino anti-Covid ma il centro vaccinale era chiuso (Getty Images)Codogno, città simbolo dell’epidemia di Covid, visto che proprio nel comune lodigiano nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2020 è stato individuato il “paziente zero“, assurge anche a emblema della disorganizzazione della Regione Lombardia nella somministrazione dei vaccini che assesta un altro colpo al mito, sempre più appannato, dell’efficienza lombarda. Che cosa è successo? Per sbaglio circa cento anziani over 80 sono stati convocati ieri per ricevere la prima dose di Vaccino al Palazzetto dello sport. Il centro vaccinale tuttavia era chiuso: l’apertura del palazzetto era infatti programmata per il giorno ... Leggi su formatonews (Di giovedì 25 marzo 2021) Scene surreali a Codogno, città simbolo dell’epidemia di Covid: hanno convocato 100over 80 per ilanti-Covid ma il centro vaccinale era chiuso (Getty Images)Codogno, città simbolo dell’epidemia di Covid, visto che proprio nel comune lodigiano nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2020 è stato individuato il “paziente zero“, assurge anche a emblema della disorganizzazione della Regione Lombardia nella somministrazione dei vaccini che assesta un altro colpo al mito, sempre più appannato, dell’efficienza lombarda. Che cosa è successo? Per sbaglio circa centoover 80 sono statiieri per ricevere la prima dose dial Palazzetto dello sport. Il centro vaccinale tuttavia era chiuso: l’apertura del palazzetto era infatti programmata per il...

