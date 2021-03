Vaccini, Salvini “Bertolaso ha corretto quello che c’era da correggere” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Mi sembra che Bertolaso abbia corretto tutto quello che c’era da correggere, la Lombardia è la Regione d’Italia che ha vaccinato più persone. Se arriveranno i Vaccini promessi, entro l’estate dobbiamo mettere in sicurezza tutti gli italiani che ne hanno bisogno”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa nei pressi della Camera, in merito ai Vaccini in Lombardia. sfe/sat/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Mi sembra cheabbiatuttocheda, la Lombardia è la Regione d’Italia che ha vaccinato più persone. Se arriveranno ipromessi, entro l’estate dobbiamo mettere in sicurezza tutti gli italiani che ne hanno bisogno”. Così il leader della Lega, Matteo, nel corso di un punto stampa nei pressi della Camera, in merito aiin Lombardia. sfe/sat/mrv su Il Corriere della Città.

