Vaccini | Regione Lombardia poteva usare gratis il portale di Poste ma ha deciso di spendere 22 milioni per Aria Spa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Regione

IL GIORNO

Leggi Anche, ogniha il suo piano: nel Lazio e in Campania si corre già con gli over 70, Lombardia e Toscana indietro con gli 80enni - Mappa e grafici Tre, come detto, i tipi di ...NuoviAstraZeneca in arrivo in Calabria. Nella mattinata di domani, giovedì 25 marzo, a Cosenza, altridell'azienda anglo - svedese arriveranno nella nostra. I furgoni Sda, corriere di Poste italiane, attrezzati con speciali celle frigorifere, prenderanno in consegna le 5.400 dosi e ...«Il centro è un simbolo dell’impegno profuso non solo dal Friuli Venezia Giulia, ma da tutte le regioni per portare avanti la campagna vaccinale che, di fatto, si poggia esclusivamente sull ...Al Congresso di Cittadinanzattiva, il Ministro Speranza rilancia sul patto fra istituzioni e cittadini per superare la pandemia e ridisegnare il futuro del SSN ...