Vaccini Lombardia: con Aria da qui all'11 aprile 205mila prenotazioni via telefono (Di mercoledì 24 marzo 2021) Duecentocinquemila prenotazioni. Via telefono, basta sms. Questo il piano della Regione Lombardia, di Letizia Moratti e della nuova società Aria che ha visto azzerare i vertici tranne il direttore generale Lorenzo Gubian. Il piano per mettersi al passo con le vaccinazioni degli over 80: entro l'11 aprile garantisce l'assessora al Welfare. Intanto sono stati inviati gli appuntamenti fino al 2 aprile, mancavano quelli per i nove giorni successivi ed entro domenica verranno comunicati. L'imperativo della squadra lombarda adesso è: far dimenticare le falle del sistema e terminare la vaccinazione delle categorie in fase di immunizzazione. Intanto il cda dimissionario di Aria resta in carica per le attività di ordinaria amministrazione fino alla convocazione

