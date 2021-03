Vaccini Lombardia, Bertolaso incalzato dalle domande della giornalista di Sky lascia la diretta | VIDEO (Di mercoledì 24 marzo 2021) Bertolaso a Skytg24, la giornalista lo incalza e lui lascia lo studio VIDEO Il consulente della Regione Lombardia per il piano Vaccini Guido Bertolaso ha abbandonato l’intervista in diretta con la trasmissione Buongiorno su SkyTg24 dopo la domanda della giornalista Tonia Cartolano sul numero delle somministrazioni per i soggetti vulnerabili. Dopo il caos Vaccini che si è verificato nei giorni scorsi nella regione tra le più colpite dal Covid in Italia, la giornalista ha incalzato Bertolaso chiedendo conto all’ospite, che si occupa del piano di immunizzazione in Lombardia, del ritardo sul numero di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 marzo 2021)a Skytg24, lalo incalza e luilo studioIl consulenteRegioneper il pianoGuidoha abbandonato l’intervista incon la trasmissione Buongiorno su SkyTg24 dopo la domandaTonia Cartolano sul numero delle somministrazioni per i soggetti vulnerabili. Dopo il caosche si è verificato nei giorni scorsi nella regione tra le più colpite dal Covid in Italia, lahachiedendo conto all’ospite, che si occupa del piano di immunizzazione in, del ritardo sul numero di ...

