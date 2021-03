Vaccini Lombardia, Bertolaso: “Caos limitato, 33mila dosi al giorno” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sui Vaccini anti Covid in Lombardia “il Caos è estremamente limitato e contenuto in alcune zone della Regione. In Lombardia si vaccinano circa 32mila-33mila persone al giorno, soprattutto gli over 80, i più fragili e gli insegnanti, secondo le linee che il governo ha indicato a tutte le Regioni. Noi le rispettiamo in modo assolutamente corretto, quindi con i numeri che stiamo facendo siamo arrivati a vaccinare oltre il 50% degli over 80 e per il 12 aprile spero di aver vaccinato tutti gli over 80 almeno con la prima dose”. Lo ha detto Guido Bertolaso, consulente di Regione Lombardia per la campagna vaccinale, intervenendo a Sky Tg24. “E’ un programma importante – ha osservato Bertolaso – abbiamo già realizzato tutti i ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Suianti Covid in“ilè estremamentee contenuto in alcune zone della Regione. Insi vaccinano circa 32mila-persone al, soprattutto gli over 80, i più fragili e gli insegnanti, secondo le linee che il governo ha indicato a tutte le Regioni. Noi le rispettiamo in modo assolutamente corretto, quindi con i numeri che stiamo facendo siamo arrivati a vaccinare oltre il 50% degli over 80 e per il 12 aprile spero di aver vaccinato tutti gli over 80 almeno con la prima dose”. Lo ha detto Guido, consulente di Regioneper la campagna vaccinale, intervenendo a Sky Tg24. “E’ un programma importante – ha osservato– abbiamo già realizzato tutti i ...

