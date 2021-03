Vaccini, le nuove linee guida del governo alle regioni: centri aperti 12 ore, quasi 700 dosi da inoculare al giorno, permanenza di 10 minuti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tre tipi di struttura a seconda del numero di personale impiegato, apertura fino a 12 ore al giorno, 672 dosi inoculate in 24 ore, tempo di permanenza di 10 minuti per paziente. Sono alcuni dei punti contenuti in un documento sulle linee di indirizzo organizzativo e strutturale dei Pvts (Punto vaccinale territoriale straordinario) elaborato dai tecnici del governo e che verrà illustrato domani alle regioni. Come si legge nelle pagine, si tratta di un documento definito “non vincolante” e che ha lo scopo di “suggerire un modello organizzativo e funzionale omogeno”, che “possa essere di riferimento per l’incremento della capacità vaccinale sul territorio”. Tre, come detto, i tipi di centro vaccinale, che saranno classificati in base al personale medico e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tre tipi di struttura a seconda del numero di personale impiegato, apertura fino a 12 ore al, 672inoculate in 24 ore, tempo didi 10per paziente. Sono alcuni dei punti contenuti in un documento sulledi indirizzo organizzativo e strutturale dei Pvts (Punto vaccinale territoriale straordinario) elaborato dai tecnici dele che verrà illustrato domani. Come si legge nelle pagine, si tratta di un documento definito “non vincolante” e che ha lo scopo di “suggerire un modello organizzativo e funzionale omogeno”, che “possa essere di riferimento per l’incremento della capacità vaccinale sul territorio”. Tre, come detto, i tipi di centro vaccinale, che saranno classificati in base al personale medico e ...

Advertising

Internazionale : Quanto costa produrre un vaccino e come la pandemia di covid-19 e lo sviluppo di nuove tecnologie potrebbero cambia… - ilpost : Le nuove regole dell’Unione Europea per bloccare le esportazioni di vaccini - Ettore_Rosato : #DecretoSostegni. 32 mld per imprese, P. Iva, vaccini, trasporto pubblico locale, sicurezza nelle scuole e cultura.… - BarberisBruna : RT @FnpCisl: #COVID Varianti e #vaccini le nuove indicazioni. ?? -chi è vaccinato deve comunque seguire le precauzioni abituali -2 metri di… - castrini_diego : RT @McGadda: #Draghi Piena e rapida soluzione della crisi sanitaria: da aprile saranno disponibili 4 vaccini. All’opera per riparare ritard… -