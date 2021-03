Vaccini, la mozione di maggioranza alla Camera impegna il governo (che è contrario) a spingere per la deroga temporanea sui brevetti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Solo due settimane fa l’Italia, allineandosi con tutti gli altri Paesi ad alto reddito, si è espressa al Wto contro la deroga sui brevetti per la produzione di Vaccini contro il Covid che avrebbe reso più semplice la produzione dei sieri nelle aree più povere. Oggi però l’Aula della Camera ha approvato con 384 voti favorevoli, 28 contrari e 22 astenuti una mozione di maggioranza a prima firma della deputata del Movimento 5 Stelle Angela Ianaro che impegna tra il resto il governo a spingere in seno all’Unione europea per una deroga temporanea – come previsto dall’accordo Trips sui brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale – e la concessione di licenze obbligatorie. Al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Solo due settimane fa l’Italia, allineandosi con tutti gli altri Paesi ad alto reddito, si è espressa al Wto contro lasuiper la produzione dicontro il Covid che avrebbe reso più semplice la produzione dei sieri nelle aree più povere. Oggi però l’Aula dellaha approvato con 384 voti favorevoli, 28 contrari e 22 astenuti unadia prima firma della deputata del Movimento 5 Stelle Angela Ianaro chetra il resto ilin seno all’Unione europea per una– come previsto dall’accordo Trips suio altri diritti di proprietà intellettuale – e la concessione di licenze obbligatorie. Al ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini mozione Coronavirus, Gavorrano Bene Comune: 'Garantire vaccini gratuiti e cure per tutti' Patrizia Scapin, capogruppo di Gavorrano Bene Comune, ha presentato una mozione affinchè siano garantiti vaccini gratuiti e cure contro il Covid per tutti. Ecco il testo della mozione: 'Visto che abbiamo tutti diritto a una cura e che il Covid - 19 si diffonde a macchia d'...

Covid: M5S, ok mozione sospensione brevetti garantisce copertura a tutti E' evidente la necessita' di aumentare la produzione dei vaccini e dei farmaci anti - Covid e con la nostra mozione, a prima firma della deputata M5S Angela Ianaro e appena approvata alla Camera, il ...

Vaccini, la mozione di maggioranza alla Camera impegna il governo (che è contrario) a spingere per la deroga… Il Fatto Quotidiano Vaccini, Regione, inserire volontari tra le categorie prioritarie, mozione all’unanimità L’atto di indirizzo è stato presentato dal gruppo di Italia Viva, primo firmatario Stefano Scaramelli di Luca Martinelli Firenze: Le donne e gli uomini delle diverse associazioni di volontariato, al m ...

Covid, Draghi: "L'obiettivo è vaccinare 500mila persone al giorno" A disposizione quattro vaccini efficaci e sicuri Milano, 24 mar. (askanews) - “Il nostro obiettivo è portare il ritmo delle vaccinazioni a 500mila al giorno”.

