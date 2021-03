Vaccini in Lombardia, il dg del Welfare: “AstraZeneca anche per over 80 senza patologie” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono tre le indicazioni principali emerse dalla breve audizione del Direttore Generale al Welfare Giovanni Pavesi, in Commissione Sanità: dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca anche per gli over 80 senza patologie alla conferma della Lombardia in zona rossa fino a dopo Pasqua. Niccolò Carretta, consigliere regionale bergamasco di Azione commenta: “Ennesima audizione-barzelletta. Poche indicazioni chiare, risposte sommarie e il tutto in fretta e furia. Capisco le difficoltà dell’Assessorato e della Giunta, ma come sempre viene meno il rispetto per l’Istituzione. Dal quadro generale – dichiara Carretta – scopriamo di aver somministrato almeno una dose al 50% degli over 80 registrati sul portale e non al 50% del totale degli over ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono tre le indicazioni principali emerse dalla breve audizione del Direttore Generale alGiovanni Pavesi, in Commissione Sanità: dalla somministrazione del vaccinoper gli80alla conferma dellain zona rossa fino a dopo Pasqua. Niccolò Carretta, consigliere regionale bergamasco di Azione commenta: “Ennesima audizione-barzelletta. Poche indicazioni chiare, risposte sommarie e il tutto in fretta e furia. Capisco le difficoltà dell’Assessorato e della Giunta, ma come sempre viene meno il rispetto per l’Istituzione. Dal quadro generale – dichiara Carretta – scopriamo di aver somministrato almeno una dose al 50% degli80 registrati sul portale e non al 50% del totale degli...

