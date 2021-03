Vaccini in Italia, superate le 8 milioni di dosi somministrate. I vaccinati sono 2,5 milioni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il numero totale di dosi somminsitrate in Italia durante la campagna vaccinale ha superato quota 8 milioni. Secondo i dati diffusi dal portale ufficiale del ministero della Salute, dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate esattamente 8,11 milioni di dosi di Vaccini contro il Coronavirus. Il numero di persone che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose, completando così il ciclo di immunizzazione, è arrivato a 2,58 milioni. Dai grafici si può leggere come la maggior parte di queste dosi sia stata destinata alla popolazione compresa tra 80 e 89 anni. A loro infatti sono andate 2,23 milioni ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il numero totale disomminsitrate indurante la campagna vaccinale ha superato quota 8. Secondo i dati diffusi dal portale ufficiale del ministero della Salute, dall’inizio della campagna vaccinalestateesattamente 8,11didicontro il Coronavirus. Il numero di persone che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose, completando così il ciclo di immunizzazione, è arrivato a 2,58. Dai grafici si può leggere come la maggior parte di questesia stata destinata alla popolazione compresa tra 80 e 89 anni. A loro infattiandate 2,23...

NicolaPorro : #Ricciardi straparlava di un 'azzardo' sui #vaccini, che gli inglesi avrebbero pagato caro. Il risultato? Guardate… - RobertoBurioni : I virus cambiano. La variante ora prevalente in Italia (B.1.1.7) è certamente molto più contagiosa e probabilmente… - Palazzo_Chigi : Un milione di dosi del vaccino Pfizer consegnate oggi in tutta Italia. La #campagnavaccinale continua dando priorit… - palmacirulli : RT @RobertoBurioni: I virus cambiano. La variante ora prevalente in Italia (B.1.1.7) è certamente molto più contagiosa e probabilmente più… - Luciano06815942 : RT @AzzurraBarbuto: L’immunità di gregge in Italia è utopia. Per raggiungerla dovremmo fare oltre 84milioni di vaccini immunizzando il 70%… -