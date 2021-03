Vaccini | il sindaco di Iseo | Solo 120 convocati su 800 potenziali | è assurdo

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, Del Bono (sindaco Brescia): “Regione Lombardia? Un gigante dai piedi d’argilla. E purtroppo non è cambiato… - YouTvrs : Vaccini Covid, lo sfogo del sindaco: 'Troppi #Disagi a causa di Asur e Regione' - - La7tv : #tagada Il sindaco di Firenze @DarioNardella (PD) sull'andamento della pandemia e della #vaccinazione nella regione… - AnsaMarche : Vaccini: Ricci, disagi a Pesaro, Asur e Regione si muovano. Sindaco,'mancano dosi e disfunzioni organizzative. Coll… - viralvideovlogs : RT @Lele_Caso: Dalla provincia di Como è tutto. La linea passa all'eccellente sanità lombarda #COVID19 #COVID19 #vaccini #RegioneLombardia… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini sindaco

Agenzia ANSA

"La sanità lombarda è sempre stata un'eccellenza, ma ora è proprio il caso di dirlo è saltata in aria" commenta il, che è anche medico di base e geriatra. ......vaccinale si svolga qui - conclude il- del resto gli spazi ci sono, così come ci sono i sanitari ed i volontari a disposizione. Noi siamo pronti. E' necessaria un'accelerazione sui...Il sindaco di Sabbio Chiese scrive al presidente Fontana ... una percentuale molto bassa delle persone vaccinate con la prima dose pari al 16,83 % delle adesioni. Siamo già penalizzati, vivendo in ...Lo scrive su facebook il sindaco di Bioglio, Stefano Ceffa. – “Ieri in serata ho accusato qualche sintomo, un po’ di tosse, dolore ai reni, mal di gola e qualche linea di febbre, oggi mi sono sottopos ...