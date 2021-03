Vaccini, dopo le rivelazioni del consigliere di Aria a TPI, Regione Lombardia risponde: “Solo problemi tecnici” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il caso delle vaccinazioni anti-Covid 19 in Lombardia e la vicenda legata al cambio dei vertici di Aria continuano a far discutere. In particolare, le parole dell’ex consigliere Mario Mazzoleni sulle reali cause del problema gettano benzina sul fuoco del dibattito. La sua tesi, raccontata a TPI e ribadita anche su diverse agenzie di stampa, ha spinto Regione Lombardia a rispondere con una nota nella quale si spiega che i disservizi riguardano “aspetti tecnici che non attengono in alcun modo all’attività dei rappresentanti della Giunta regionale impegnati nel ruolo politico e amministrativo”. “In merito alle dichiarazioni riportate da alcune agenzie di stampa e riprese da diversi siti giornalistici a proposito della piattaforma informatica di Aria Spa – ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il caso delle vaccinazioni anti-Covid 19 ine la vicenda legata al cambio dei vertici dicontinuano a far discutere. In particolare, le parole dell’exMario Mazzoleni sulle reali cause del problema gettano benzina sul fuoco del dibattito. La sua tesi, raccontata a TPI e ribadita anche su diverse agenzie di stampa, ha spintore con una nota nella quale si spiega che i disservizi riguardano “aspettiche non attengono in alcun modo all’attività dei rappresentanti della Giunta regionale impegnati nel ruolo politico e amministrativo”. “In merito alle dichiarazioni riportate da alcune agenzie di stampa e riprese da diversi siti giornalistici a proposito della piattaforma informatica diSpa – ...

