Vaccini, al via il "meccanismo" rafforzato per bloccare l'export. Ma Londra e l'Ue raggiungono un'intesa (Di mercoledì 24 marzo 2021) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oggi entra in vigore il nuovo meccanismo per la trasparenza e l'autorizzazione all'export fuori dall'Unione dei Vaccini anti - Covid prodotti nell'Ue, approvato ieri dalla ... Leggi su corriere (Di mercoledì 24 marzo 2021) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oggi entra in vigore il nuovoper la trasparenza e l'autorizzazione all'fuori dall'Unione deianti - Covid prodotti nell'Ue, approvato ieri dalla ...

Advertising

pfmajorino : Flop vaccini in Lombardia, il caso: 'Ho già avuto le due dosi di Pfizer e ora mi riconvocano per AstraZeneca'… - FratellidItalia : ?? La Regione guidata da @marcomarsilio è tra le prime ?? Link: - RaiNews : La #Commissione #europea ha adottato una revisione del meccanismo per l'autorizzazione all'esportazione dei… - libellula58 : RT @MantiniRita: Fatto. @strraffaella @straditeresa @carloemme50 @DarkLadyMouse Aiutateci a raggiungere più persone possibili. Grazie ?? @Re… - alportog : Vaccini, Comellini (Sindacato dei Militari): I militari non possono essere obbligati a subirli. Difenderemo tutti c… -