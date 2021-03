Vaccini a Via Minghetti, il giorno dopo: situazione verso la normalità (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non si registrano grandi criticità oggi presso la struttura dell’Asl a Via Minghetti. Le polemiche e le proteste registrate ieri per la prima giornata di vaccinazioni dei 70enni e per il prosieguo di quelle degli ultra 80enni oggi sembrano sopite. Del resto, ieri si erano verificate lunghe code al di fuori del piccolo edificio che ospita il centro: complice evidentemente il forte vento e temperature rigide, l’attesa non solo risultava disagevole, ma anche pericolosa per la salute di persone in possesso di qualche fragilità. Fortunatamente oggi c’è un maggior ordine, la fila scorre veloce e soprattutto si è calmato il forte vento. Una pattuglia della Volante ha sostato anche nel piazzale antistante il Centro vaccinale, ma gli agenti non hanno avuto particolari grattacapi nel disciplinare gli accessi ed evitare eventuali ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non si registrano grandi criticità oggi presso la struttura dell’Asl a Via. Le polemiche e le proteste registrate ieri per la prima giornata di vaccinazioni dei 70enni e per il prosieguo di quelle degli ultra 80enni oggi sembrano sopite. Del resto, ieri si erano verificate lunghe code al di fuori del piccolo edificio che ospita il centro: complice evidentemente il forte vento e temperature rigide, l’attesa non solo risultava disagevole, ma anche pericolosa per la salute di persone in possesso di qualche fragilità. Fortunatamente oggi c’è un maggior ordine, la fila scorre veloce e soprattutto si è calmato il forte vento. Una pattuglia della Volante ha sostato anche nel piazzale antistante il Centro vaccinale, ma gli agenti non hanno avuto particolari grattacapi nel disciplinare gli accessi ed evitare eventuali ...

