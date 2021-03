Vaccinazioni anche in farmacia: come funzioneranno e cosa dicono i medici (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nelle prossime settimane ai medici impegnati negli ospedali e negli hub vaccinali per la campagna contro Covid-19 si aggiungeranno i farmacisti, gli odontoiatri, gli infermieri fuori dall’orario di lavoro e i pediatri di libera scelta. Secondo il decreto legge Sostegni approvato nei giorni scorsi, le dosi di vaccino – verosimilmente le più semplici da conservare come quelle di AstraZeneca o quelle in arrivo ad aprile di Johnson & Johnson – potranno essere somministrate dai farmacisti, in via sperimentale, dopo un corso di formazione di 16 ore già predisposto dall’Istituto superiore di sanità. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nelle prossime settimane ai medici impegnati negli ospedali e negli hub vaccinali per la campagna contro Covid-19 si aggiungeranno i farmacisti, gli odontoiatri, gli infermieri fuori dall’orario di lavoro e i pediatri di libera scelta. Secondo il decreto legge Sostegni approvato nei giorni scorsi, le dosi di vaccino – verosimilmente le più semplici da conservare come quelle di AstraZeneca o quelle in arrivo ad aprile di Johnson & Johnson – potranno essere somministrate dai farmacisti, in via sperimentale, dopo un corso di formazione di 16 ore già predisposto dall’Istituto superiore di sanità.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni anche Covid: obbligo di vaccino ai sanitari, il governo studia un decreto Per i medici - conclude - la vaccinazione è anche un dovere deontologico, in quanto hanno il dovere etico di tutelare se stessi e gli altri'. A livello italiano le vaccinazioni del personale ...

Borsa: Europa chiude debole, pesano petrolio e vaccini Le Borse europee chiudono deboli con gli investitori che guardano al calo del petrolio. Sui listini pesano anche le incertezze sulle campagne di vaccinazioni e le nuove restrizioni per contenere i contagi da coronavirus. In calo l'euro sul dollaro che cede lo 0,6% a 1,1871 a Londra. Concludono la seduta in ...

Coronavirus, l'aggiornamento: su quasi 36mila tamponi, 1.578 nuovi positivi. Vaccinazioni: 708mila somministrazioni Regione Emilia Romagna Galateo post Covid Ricordate quando erano i giovani a portare rispetto agli anziani? Sarà tutto il contrario Forse – il condizionale è d’obbligo vista l’abilità del Sapiens a essere stupido – dopo un anno di pandemia co ...

Pressing del governo sulle Regioni, si accelera sulla consegna dei vaccini Il governo e la struttura commissariale d’emergenza puntano a superare tutte le problematiche relative all’approvvigionamento di vaccini. Aumentare le dosi resta la priorità del presidente del Consigl ...

