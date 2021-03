"Vaccinatemi, ho 37 anni ma è come se avessi 80". L'appello dello scrittore disabile (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Col vaccino metterei fine all'isolamento, che significa vedere persone diverse dai congiunti: le amiche e gli amici, ma anche le persone che mi aiutano nella promozione del libro e confrontarsi in presenza è molto meglio. Poi potrei fare quelle rare uscite, che ho cercato di fare, ma il mio annuncio è rimasto inascoltato: "A.A.A. cercasi accompagnatore/trice, meglio se ‘trice', che abbia le braccia lunghe 1,5 metri per poter spingere la carrozzina e al contempo rispettare dal sottoscritto la distanza sociale di sicurezza”. Nicolò Cafagna ha 37 anni, vive e a Monza ed è affetto dalla nascita dalla distrofia muscolare di Duchenne che lui chiama ‘la francesina'. "Ho 37 anni ma è come se ne avessi 80, perché non darmi la precedenza?" Ha una missione: abbattere i tabù della disabilità a colpi di ironia, ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Col vaccino metterei fine all'isolamento, che significa vedere persone diverse dai congiunti: le amiche e gli amici, ma anche le persone che mi aiutano nella promozione del libro e confrontarsi in presenza è molto meglio. Poi potrei fare quelle rare uscite, che ho cercato di fare, ma il mio annuncio è rimasto inascoltato: "A.A.A. cercasi accompagnatore/trice, meglio se ‘trice', che abbia le braccia lunghe 1,5 metri per poter spingere la carrozzina e al contempo rispettare dal sottoscritto la distanza sociale di sicurezza”. Nicolò Cafagna ha 37, vive e a Monza ed è affetto dalla nascita dalla distrofia muscolare di Duchenne che lui chiama ‘la francesina'. "Ho 37ma èse ne80, perché non darmi la precedenza?" Ha una missione: abbattere i tabù della disabilità a colpi di ironia, ...

