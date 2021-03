Usa, offese razziste a una lavoratrice al mercato di New York: supporter di Donald Trump finisce nella bufera – Il video (Di mercoledì 24 marzo 2021) Si chiama Stephanie Denaro ed è una supporter di Donald Trump molto attiva nel Queens, finita al centro di una serie di polemiche e attacchi via social dopo aver offeso con parole razziste una venditrice che le aveva chiesto di indossare la mascherina. Il fatto è avvenuto al mercato Essex di New York City, al banco forno della catena Davidovich. Nel video, che ha ricevuto migliaia di condivisioni negli Stati Uniti, si vede la donna, in presenza dei suoi figli, iniziare a insultare la lavoratrice afroamericana dopo l’invito a indossare la mascherina. Quindi le offese razziste e lo scontro verbale al quale è seguito anche l’intervento della polizia nel mercato. «Sei una put*** neg**», dice la donna ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 marzo 2021) Si chiama Stephanie Denaro ed è unadimolto attiva nel Queens, finita al centro di una serie di polemiche e attacchi via social dopo aver offeso con paroleuna venditrice che le aveva chiesto di indossare la mascherina. Il fatto è avvenuto alEssex di NewCity, al banco forno della catena Davidovich. Nel, che ha ricevuto migliaia di condivisioni negli Stati Uniti, si vede la donna, in presenza dei suoi figli, iniziare a insultare laafroamericana dopo l’invito a indossare la mascherina. Quindi lee lo scontro verbale al quale è seguito anche l’intervento della polizia nel. «Sei una put*** neg**», dice la donna ...

Advertising

felice_esposito : @AugustoMinzolin Il tuo tweet è un tuffo nel passato di 45 anni. Mi hai riportato con la mente alle elementari. Il… - elezioniitalia2 : @maurizia_pierri @stanzaselvaggia Accantonare le offese vuol solo significare che esiste la possibilità di farle ri… - s4bbat : @myserosoojin io non stavo parlando di te ma di chi usa le offese pesanti sia da una parte che dall'altra, e spesso… - Marti__boo : RT @malunelou: Ma secondo voi lui entra su Twitter legge l’# e si fa due risate? Come riuscite a scherzare così? Che poi ho letto offese gr… - malunelou : Ma secondo voi lui entra su Twitter legge l’# e si fa due risate? Come riuscite a scherzare così? Che poi ho letto… -