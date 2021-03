Urbano Cairo lascia Sky per Dazn, ma la pay tv non molla di un millimetro (Di mercoledì 24 marzo 2021) Diritti Tv: Dazn-Tim in vantaggio, ma adesso Sky tenta il tutto per tutto Il Sole 24 Ore, pagina 28, di Andrea Biondi e Carlo Festa. Fumata nera sui diritti Tv della Serie A. Dopo la settima tornata di votazioni andata a vuoto, per l’offerta Dazn-Tim sembra vicino il taglio del nastro d’arrivo. Sky però prova a resistere, tentando di sparigliare le carte con una nuova mossa a effetto. La media company proprio ieri ha infatti inviato ai presidenti una missiva mettendo sul tavolo una carta pesante: «Sky – si legge nella lettera visionata dal Sole 24 Ore – conferma la propria disponibilità, se richiesta, a mantenere valide oltre il 29 marzo 2021 le proprie offerte peri pacchetti A, B e C dell’invito a offrire del 4 gennaio 2021, incluse le precisazioni contenute in tali offerte e nella lettera di accompagnamento del 5 febbraio 2021». Alle battute finali, ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 24 marzo 2021) Diritti Tv:-Tim in vantaggio, ma adesso Sky tenta il tutto per tutto Il Sole 24 Ore, pagina 28, di Andrea Biondi e Carlo Festa. Fumata nera sui diritti Tv della Serie A. Dopo la settima tornata di votazioni andata a vuoto, per l’offerta-Tim sembra vicino il taglio del nastro d’arrivo. Sky però prova a resistere, tentando di sparigliare le carte con una nuova mossa a effetto. La media company proprio ieri ha infatti inviato ai presidenti una missiva mettendo sul tavolo una carta pesante: «Sky – si legge nella lettera visionata dal Sole 24 Ore – conferma la propria disponibilità, se richiesta, a mantenere valide oltre il 29 marzo 2021 le proprie offerte peri pacchetti A, B e C dell’invito a offrire del 4 gennaio 2021, incluse le precisazioni contenute in tali offerte e nella lettera di accompagnamento del 5 febbraio 2021». Alle battute finali, ...

