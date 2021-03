Uovo di Pasqua: i benefici del cioccolato per la nostra salute (Di mercoledì 24 marzo 2021) Pasqua è alle porte e nelle tavole degli italiani non mancherà il tradizionale Uovo di cioccolato. Fondente, bianco o al latte, ognuno ha il suo Uovo al cioccolato preferito. Una coccola sensoriale che, se concessa con moderazione, può avere effetti benefici non solo per cuore e cervello, ma anche per la linea e l’umore. Le caratteristiche nutrizionali “Il cioccolato – spiega la dott.ssa Chiara Manzi, esperta nutrizionista e autrice del libro ‘Cucina Evolution. In forma senza dieta’ (Art joins nutrition editore) – è un alimento ricchissimo di polifenoli, sostanze protettive con azione positiva sul sistema antiossidante del nostro organismo. La cioccolata fondente contiene inoltre minerali, come magnesio, che fa bene all’umore, fosforo e ferro, fibre, vitamine B1 e ... Leggi su dilei (Di mercoledì 24 marzo 2021)è alle porte e nelle tavole degli italiani non mancherà il tradizionaledi. Fondente, bianco o al latte, ognuno ha il suoalpreferito. Una coccola sensoriale che, se concessa con moderazione, può avere effettinon solo per cuore e cervello, ma anche per la linea e l’umore. Le caratteristiche nutrizionali “Il– spiega la dott.ssa Chiara Manzi, esperta nutrizionista e autrice del libro ‘Cucina Evolution. In forma senza dieta’ (Art joins nutrition editore) – è un alimento ricchissimo di polifenoli, sostanze protettive con azione positiva sul sistema antiossidante del nostro organismo. La cioccolata fondente contiene inoltre minerali, come magnesio, che fa bene all’umore, fosforo e ferro, fibre, vitamine B1 e ...

