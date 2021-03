Uomini e Donne: Valentina Autiero ha contattato Gero Natale (Di mercoledì 24 marzo 2021) La bella Valentina Autiero è conosciuta dai telespettatori per via della sua partecipazione a Uomini e Donne. Il suo percorso nel famoso dating show di Canale 5 si è concluso qualche mese fa, ma lei continua ad avere il rimpianto perché è uscita con l'uomo sbagliato. Oggi Valentina è ancora single e ha più volte spiegato di essere pronta a tornare a Uomini e Donne nel caso venisse chiamata dalla redazione. In attesa di tornare a far parte del parterre femminile del Trono Over, la Autiero non rimane però con le mani in mano. La donna aveva raccontato a Uomini e Donne Magazine di essere interessata a Gero Natale e così non appena lui è uscito dal dating show, ha deciso di approfittarne ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 24 marzo 2021) La bellaè conosciuta dai telespettatori per via della sua partecipazione a. Il suo percorso nel famoso dating show di Canale 5 si è concluso qualche mese fa, ma lei continua ad avere il rimpianto perché è uscita con l'uomo sbagliato. Oggiè ancora single e ha più volte spiegato di essere pronta a tornare anel caso venisse chiamata dalla redazione. In attesa di tornare a far parte del parterre femminile del Trono Over, lanon rimane però con le mani in mano. La donna aveva raccontato aMagazine di essere interessata ae così non appena lui è uscito dal dating show, ha deciso di approfittarne ...

