Uomini e Donne, clamoroso flirt tra Maurizio e Barbara: Gemma al palo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ancora una volta Gemma Galgani è stata beffata da un’altra donna che le ha portato via l’uomo che le interessava. Ma questa volta si tratta della sua acerrima nemica Barbara De Santi, che nonostante da mesi ormai non partecipi più a Uomini e Donne ha comunque trovato il modo di rompere le uova nel paniere alla dama torinese. Come? Frequentando Maurizio Guerci, ex flirt di Gemma che l’ha sedotta e abbandonata, lasciando il programma di Maria De Filippi subito dopo per degli impegni di lavoro. Attualmente Maurizio Guerci e Barbara De Santi si stanno frequentando, e le cose sembrano procedere per il meglio. Nessuno dei due si è esposto direttamente ufficializzando la relazione, ma è chiaro dalle foto e dai commenti reciproci su Instagram ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ancora una voltaGalgani è stata beffata da un’altra donna che le ha portato via l’uomo che le interessava. Ma questa volta si tratta della sua acerrima nemicaDe Santi, che nonostante da mesi ormai non partecipi più aha comunque trovato il modo di rompere le uova nel paniere alla dama torinese. Come? FrequentandoGuerci, exdiche l’ha sedotta e abbandonata, lasciando il programma di Maria De Filippi subito dopo per degli impegni di lavoro. AttualmenteGuerci eDe Santi si stanno frequentando, e le cose sembrano procedere per il meglio. Nessuno dei due si è esposto direttamente ufficializzando la relazione, ma è chiaro dalle foto e dai commenti reciproci su Instagram ...

Advertising

meb : Il personale sanitario italiano candidato al premio #Nobel per la Pace è una notizia che riempie di orgoglio tutti… - DPCgov : ???? Alluvioni, frane, incendi boschivi, ondate di calore… Grazie alle donne e agli uomini dei Centri Funzionali e d… - Corriere : In tutta Europa le donne continuano ad essere pagate meno degli uomini, in media il 25%. In Italia addirittura il 3… - _valentinaaa1 : RT @idiosincratica_: Voglio raccontarvi una cosa sul tema foto di donne rubate da uomini e condivise online. Quella sotto è la mia foto pro… - AletPu : RT @Terra_Pianeta: Ho appena sentito questa frase: 'Le donne non dovrebbero governare perché troppo sensibili e quindi incapaci' Generaliz… -