Unrae-Anfia-Federauto “ecobonus strutturale fino al 2026” (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La transizione è già cominciata ed è stata percorsa negli ultimi decenni attraverso innovazioni tecnologiche nei diversi cicli omologativi”. Così Michele Crisci, presidente dell'Unrae, nel corso della conferenza stampa congiunta con Anfia e Federauto sulla transizione ecologica per una mobilità sostenibile. Le associazioni evidenziano che nel febbraio 2021 per la prima volta nella storia dell'automotive in Italia le ibride hanno superato le motorizzazioni diesel. In particolare, le vendite sono state del 29% di auto ibride, del 24,6% diesel e del 33% benzina. Nel periodo agosto-dicembre del 2020, evidenziano le associazioni, le rottamazioni sono aumentate del 15,8%. Nello specifico sono cresciute dell'11% negli euro3 del 67% degli euro4. Delle 125mila rottamazioni a fronte di incentivo fatte l'anno scorso, il 90% si ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La transizione è già cominciata ed è stata percorsa negli ultimi decenni attraverso innovazioni tecnologiche nei diversi cicli omologativi”. Così Michele Crisci, presidente dell', nel corso della conferenza stampa congiunta consulla transizione ecologica per una mobilità sostenibile. Le associazioni evidenziano che nel febbraio 2021 per la prima volta nella storia dell'automotive in Italia le ibride hanno superato le motorizzazioni diesel. In particolare, le vendite sono state del 29% di auto ibride, del 24,6% diesel e del 33% benzina. Nel periodo agosto-dicembre del 2020, evidenziano le associazioni, le rottamazioni sono aumentate del 15,8%. Nello specifico sono cresciute dell'11% negli euro3 del 67% degli euro4. Delle 125mila rottamazioni a fronte di incentivo fatte l'anno scorso, il 90% si ...

