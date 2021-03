Unione Europea: ecco le nuove regole per esportare i vaccini (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Unione Europea ha prodotto nuove regole per l’esportazione di vaccini. E sono molto stringenti, tanto da far preoccupare il Regno Unito Delle regole che ora minacciano di fare ancora più discussioni. La Commissione Europea ha presentato nuove regole per limitare l’esportazione di vaccini per il Coronavirus all’estero. Queste regole hanno visto la luce per fare fronte alle lentezze della campagna vaccinale Europea e ri-bilanciare l’attuale squilibrio nelle esportazioni tra l’Unione e vari paesi. In particolare, ci si riferisce al Regno Unito. Le nuove limitazioni entreranno in vigore fin da subito, e saranno stringenti, molto di più rispetto al ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ha prodottoper l’esportazione di. E sono molto stringenti, tanto da far preoccupare il Regno Unito Delleche ora minacciano di fare ancora più discussioni. La Commissioneha presentatoper limitare l’esportazione diper il Coronavirus all’estero. Questehanno visto la luce per fare fronte alle lentezze della campagna vaccinalee ri-bilanciare l’attuale squilibrio nelle esportazioni tra l’e vari paesi. In particolare, ci si riferisce al Regno Unito. Lelimitazioni entreranno in vigore fin da subito, e saranno stringenti, molto di più rispetto al ...

